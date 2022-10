Rached Khiari écope de huit mois de prison

Imprimer





L’avocat Samir Ben Amor a indiqué, ce lundi 10 octobre 2022, dans une déclaration au journal Al Charaâ Al Magharibi que le député Rached Khiari avait été condamné par la chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis à huit mois de prison sur fond d’une plainte déposée à son encontre pour des statuts critiquant le président de la République.

L’avocat a considéré que certains avocats se sont spécialisés, après le 25-Juillet, dans les poursuites judiciaires contre tous ceux qui critiquent le président de la République ou s’opposent à lui.





Il convient de rappeler que la plainte contre Rached Khiari a été déposée par un avocat en avril 2021, soit avant l’activation de l’article 80. D’autre part, Rached Khiari a été condamné à six mois de prison par la chambre pénale du tribunal de première instance de Ben Arous. La chambre a décidé, le 15 septembre, de réduire la peine du député, condamné par contumace à deux ans de prison ferme, à six mois de prison et à une amende de mille dinars. Une plainte a été déposée contre Rached Khiari par le ministère de l’Education pour diffamation d'autrui sur les réseaux sociaux et violation de données personnelles concernant des mineurs, à cause de sa publication montrant des enfants malvoyants au lycée d’Ennour à Ben Arous.





S.H