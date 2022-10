Kaïs Saïed accuse deux fonctionnaires de corruption

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 10 octobre 2022, le ministre de l’Agriculture, Elyes Hamza.

Kaïs Saïed a souligné, à cette occasion, que la législation de l'État ne repose pas sur des accords antérieurement conclus avec certaines parties, mais sur les lois, les décrets, les arrêtés et les décisions.

Le chef de l’Etat a également évoqué « des fonctionnaires qui exploitent leur pouvoir et l'administration pour servir certains partis ». Dans ce sens, Kaïs Saïed a affirmé, dans une vidéo publiée par la présidence : « Il s’agit de deux personnes qui travaillent au sein du ministère de l’Agriculture. Ceci est documenté. L’une d'elles est responsable des barrages et l’autre, du bétail. Ces deux responsables ont utilisé leur voiture de fonction pour assister à une réunion d’un parti politique dont je tairai le nom. C'est de la corruption ! »

« Il faut prendre les mesures adéquates à cet effet et contre ceux qui tentent d’utiliser les ressources de l’Etat pour servir les intérêts d’un parti. L’Etat est la propriété de tous les Tunisiens ! Les voitures administratives sont la propriété du peuple tunisien et elles ne peuvent être utilisées pour les partis politiques ! Ceux qui s’infiltrent ou tentent de s’infiltrer au sein de l’administration tunisienne n’ont pas leur place », a souligné le chef de l’Etat, assurant que les deux responsables en question devraient répondre de leurs actes et rétablir les biens du peuple tunisien qu’ils ont spoliés.





Le chef de l’Etat s’est, par ailleurs, penché sur les sociétés communautaires affirmant : « elles réussiront, si Dieu le veut, malgré les tentatives de dénigrement et les allégations de ceux qui ignorent tout mais prétendent tout savoir », expliquant que ces entreprises permettront aux citoyens, et plus particulièremen aux jeunes, de créer de la richesse.

Il a d'ailleurs salué les « nombreuses compétences » du ministère de l'Agriculture qui « accomplissent leurs missions à la hauteur de la responsabilité qu'ils portent au service du peuple tunisien ».





M.B.Z