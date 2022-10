Farouk Bouasker : il vaut mieux ne pas toucher à la loi électorale à ce stade

Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, a indiqué, dans une déclaration accordée ce lundi 10 octobre 2022, à radio IFM, que la proposition d’amender la nouvelle loi électorale est encore à l’étude et que l’Isie aura son avis sur le sujet.

« Cette proposition vient en réponse à des constats que l’Isie a rapporté et l’Isie aura un avis technique à émettre. A priori il n’y aura pas abandon car le processus a été lancé, à l’heure actuelle nous avons enregistré 140.000 parrainages, on peut agir sur des détails techniques pour limiter les cas de fraude mais il est peu probable qu’on abandonne totalement les parrainages. Il vaut mieux ne pas toucher à la loi électorale à ce stade mais si des réajustements techniques doivent être opérés, il faut le faire après examen de la situation et en prenant en considération l’avis de l’Isie » a-t-il souligné.

Dans la nuit de vendredi 7 octobre, lors de réunion avec sa cheffe de gouvernement, Najla Bouden, le président de la République a exprimé son mécontentement du déroulement du processus électoral notant des infractions en lien avec la collecte des parrainages. Les candidats aux législatives doivent, selon le nouveau Code électoral, collecter 400 parrainages pour ensuite être en mesure de déposer leur candidature auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Kaïs Saïed a affirmé que si la législation actuelle en vigueur ne réalise pas ses objectifs, le devoir national sacré nécessite son amendement afin de mettre un terme à ce phénomène condamnable.

Et d’ajouter que le but du comportement des personnes arrêtées et traduites devant la justice, comme il a été spécifié par les enquêtes, était de créer la perturbation et l’anarchie parmi les citoyens car ils craignent le verdict des urnes le jour du scrutin prévu le 17 décembre 2022.

