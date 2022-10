Noureddine Taboubi : pour lever la compensation, il faut un Smig d’au moins mille dinars !

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a affirmé, lors d’une déclaration accordée ce lundi 3 octobre 2022, aux médias, que la levée de la compensation dans le contexte actuel du pays ne ferait qu’aggraver la crise et accroitre les tensions.

« On parle de lever la compensation alors que le salaire minimum est de 400 dinars alors qu’il devrait être au minimum à mille dinars. Avec les salaires actuels on parle de lever la compensation, c’est se moquer des Tunisiens, j’ai déjà mis en garde contre cela, surtout quand on s'en prend au pain des gens » a-t-il poursuivi.

« Nous en sommes à ne pas trouver les denrées de base, beaucoup évoquent le monopole, oui une partie est due à cela, mais la vérité est qu’on veut qu’on s’habitue à ces prix » a conclu Noureddine Taboubi.

M.B.Z