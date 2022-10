« La Tunisie en avant » appelle à la création d’un bloc électoral

Le conseil central du mouvement « La Tunisie en avant » de Abid Briki, qui s’est réuni ce weekend, a appelé, dans un communiqué publié ce lundi 3 octobre 2022, le président de la République, Kaïs Saïed, à s'adresser au peuple « pour décrire ou expliquer la réalité, mais aussi pour annoncer les mesures pouvant rendre espoir en l'avenir du pays ».

Le mouvement a appelé ses militants à œuvrer, en coordination avec toutes les forces progressistes soutenant le processus du 25 juillet, pour la création d’un bloc électoral qui transcende les calculs politiques étroits et dont le but est de pousser vers la réalisation des objectifs du 25 juillet et de bloquer la possibilité que les symboles de l'ancien régime reviennent sur la scène politique.

M.B.Z