Rafik Abdessalem : Kaïs Saïed s’est arrogé tous les pouvoirs mais joue le rôle de l’opposition

Imprimer





Le dirigeant nahdhaoui et ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem, s’est, à nouveau, attaqué au président de la République, Kaïs Saïed, considérant que celui-ci continue à jouer le rôle de l’opposition alors qu’il est arrogé les pleins pouvoirs.

Revenant sur les pénuries des produits de première nécessité et le projet toujours inachevé de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan que le président de la République a imputés aux « conspirateurs », il a indiqué dans un post sur sa page Facebook, dans la soirée de dimanche 2 octobre 2022 : « Kaïs Saïed a trouvé la formule magique pour exercer la fonction de Président éternel : s’assoir sur son siège à Carthage (une chaise Louis XVI) tout en se substituant à l’opposition et en imputant la série d’échec aux conspirateurs et ceux qui pêchent dans les eaux troubles ».

« L’homme (Kaïs Saïed, ndlr) s’est emparé de l’Etat dans son intégralité (…) Il a mis la main sur tous les pouvoirs (…) Il s’est autoproclamé pouvoir constituant mais insiste à jouer le rôle de l’opposition en posant des questions au lieu d’apporter des réponses (…) », a-t-il poursuivi avant d’ajouter que le chef de l’Etat se devait de répondre à de nombreuses interrogations : « Qui a affamé le peuple et l’a persécuté ? Qui est en train de dépenser des millions de millions en banquets alors que le peuple souffre de pauvreté ? Qui a transformé la Tunisie en un État défaillant et indigne ? ».

N.J.