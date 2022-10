Néji Jmal démissionne d’Ennahdha

Le député Ennahdha, de l’Assemblée dissoute, Néji Jmal a annoncé, dans un post partagé, ce lundi 3 octobre 2022, sur les réseaux sociaux, sa démission du parti.

« Après plus de quarante ans d'affiliation, j'ai décidé aujourd'hui de mettre fin au lien organisationnel avec Ennahda. C'était l'école la plus importante qui a façonné ma personnalité et influencé mon expérience » a écrit l’ancien député.

Il a ensuite confié avoir tissé des liens très forts avec certains membres du mouvement islamiste, soulignant que ces liens sont plus grands que l'activité politique.

« Les raisons de ma démission ont été transmises dans une lettre détaillée aux institutions du mouvement » a conclu Néji Jmal.

On rappellera que l’ancien député avait moqué les motifs présentés par Zied Laâdhari lorsque ce dernier a annoncé sa démission de toutes ses fonctions au sein du mouvement. Néji Jmal a également soutenu, en 2019, l’idée un gouvernement politique mis en place par le président de la République le jugeant plus apte à relever les défis.

