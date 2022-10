Entreprises citoyennes, Saïed l’explicateur… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 1e au 2 octobre 2022 :

Moussi envoie Fekih balader et organise sa manifestation

La présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi avait annoncé depuis plusieurs jours qu'elle comptait organiser une manifestation devant les locaux du ministère de la Femme afin de protester contre l'exclusion des Tunisiennes de la scène politique et les atteintes au principe de parité dans les conseils élus suite à l'adoption du scrutin uninominal pour les législatives du 17 décembre 2022. Le gouverneur de Tunis, Kamel Fekih, a décidé de ne pas autoriser cette manifestation.

En guise de réaction, Abir Moussi avait publié une vidéo, la veille de l'événement, mettant le gouverneur de Tunis au défi de l'interdir de manifester. Elle a appelé, dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook devant le siège du ministère la Femme, pour crier au scandale et a appelé à une mobilisation massive. Mme Moussi et plusieurs militants du PDL ont répondu présents le 1er octobre 2022

Saïed à la Rabta : nos médecins partent par centaines en Europe ! Qui est en train de prêter à l'autre ?

Le président de la République, Kaïs Saïed s'est rendu le 1er octobre 2022 à l'Hôpital La Rabta. Il a déploré l'état des lieux des bâtiments et a mis l'accent sur la nécessité d'intervenir dans l'urgence pour y remédier.

« Nos médecins partent par centaines en Europe. Je me demande qui est en train de prêter à l'autre ? Nous vous prêtons ou vous nous prêtez de l'argent ? La formation des médecins et des spécialistes coûte de l'argent. En fin de compte, vous embauchez la crème des hauts cadres que ce soit pour le secteur de la médecine ou pour d'autres... Ceux qui sont arrivés en 1962 et 1963 étaient les pionniers... Ils croyaient aux installations publiques... Ils étaient tous des chefs de service... Ils étaient tous installés en France et mariés à des Françaises... Ils sont revenus... L'Etat doit garantir les conditions d'une vie digne », a déclaré le chef de l'Etat.

Kaïs Saïed reprend son rôle d’explicateur

Le président de la République, Kaïs Saïed a supervisé, samedi 1e octobre 2022, une séance préparatoire pour la constitution d’une entreprise citoyenne locale à Béni Khiar dans le gouvernorat de Nabeul. La séance s’est déroulée à la Maison des jeunes de la ville, en présence de responsables locaux et de citoyens.

OTE : des pays européens ont l’intention de restreindre les transferts de fonds des résidents étrangers

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a affirmé dans un communiqué publié le 1e octobre 2022, que des pays européens ont l’intention de promulguer une loi qui restreindra les transferts de fonds des résidents étrangers, en dehors de l’espace européen.

Faouzi Ben Abderrahman épingle le lancement de l’entreprise citoyenne de Béni Khiar

L’ancien ministre, Faouzi Ben Abderrahman a publié un long statut dimanche 2 octobre 2022, pour revenir sur les entreprises citoyennes, et précisément sur celle de Béni Khiar où s’était rendu le président de la République pour superviser son lancement.