Samir Dilou à Kaïs Saïed : vous n’êtes pas plus intègre que moi !

L'avocat et député, Samir Dilou a commenté, dimanche 2 octobre 2022, les propos du président de la République proférés lors d’une séance à Béni Khiar pour la création d’une société citoyenne. Kaïs Saïed avait accusé, une nouvelle fois, des députés d’avoir empoché 150 mille dinars en contrepartie d’un vote favorable.

« Les accusations répétées et sans preuves du président contre les députés, qui auraient reçu de telles sommes en échange d’un vote pour des articles de loi, sans qu’il n’y ait de poursuites, ne signifient qu’une chose : la crise n’est pas seulement constitutionnelle, politique et socio-économique, elle est aussi, et surtout, morale ».

Samir Dilou a assuré que si un député, à titre d’exemple, avait dit qu’un président vendait le décret à 150 mille dinars, sans présenter de preuves ni déposer plainte, il aurait fait l’objet d’une campagne de condamnation et on aurait mis en doute ses propos.

« Monsieur le président, vous êtes intègre… vous avez les mains propres ? soit ! Mais vous n’êtes pas plus intègre que moi et vos mains ne sont pas plus propres que les miennes ! Alors pourquoi me diffamez-vous ?! ». Ainsi a conclu, l’ancien député, son statut incendiaire.