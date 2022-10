Deguiche : le ministère veillera à l'application de la loi malgré l'accord entre la FTF et les clubs

Imprimer





Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche a indiqué que son département veillera à l'application de la loi malgré l'accord entre les représentants des clubs sportif et la Fédération Tunisienne de Football (FTF) résultant de la réintégration du Croissant sportif de Chebba (CSCH) à la première division. Une grande polémique avait eu lieu suite à la décision du Tribunal arbitral sportif (TAS) publiée le 29 septembre 2022, soit la veille de la reprise officielle du championnat tunisien. Le tribunal avait donné gain de cause à l'équipe de Chebba qui avait été reléguée depuis 2019. Le ministère des Sports a pris parti dans ce conflit et avait décidé d'exprimer ouvertement et publiquement son hostilité envers le président de la FTF, Wadii Jari.





La fédération avait convoqué une réunion avec les représentants des clubs de football afin de trouver une issue à la crise. L'événement s'est soldé par un accord entre la majorité de ces derniers. Le vice-président du CSCH avait exprimé son mécontentement par rapport à la situation et avait communiqué une liste de revendications dpnt le report des deux premières rencontres et la tenue d'un nouveau tirage au sort.





De son côté, le ministre avait publié un premier communiqué dans lequel il a taclé sans gêne le président de la fédération et a tenu à mettre en avant son bon sens et sa forte capacité à envisager ce genre d'imprévus. Il a par la suite accordé une déclaration à la radio Diwan FM, samedi 1er octobre 2022, dans laquelle il a assuré que le ministère prendra des décisions en conformité avec la loi et en respectant le principe d'égalité devant l'administration publique.

M. Deguiche a révélé que le ministère a demandé à la fédération de garantir et de préserver l'égalité entre l'ensemble des clubs de football. Cette déclaration pourrait signifier la mise en place d'une période de transfert spéciale et au profit du CSCH ou comme l'avait demandé son vice-président un nouveau tirage au sort et un nouveau calendrier.





Pour rappel, la fédération et les clubs de football avaient décidé de réintégrer le CSCH au groupe A de la première division.





S.G