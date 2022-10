FMI : les pays vulnérables affrontent l’une des pires crises qui soit, celle de la faim

« Depuis un certain temps, les chocs climatiques, conjugués à la pandémie et aux conflits régionaux, ont perturbé la production et la distribution alimentaires et renchéri le coût de l’alimentation des populations et des familles. La guerre russe en Ukraine a fait grimper davantage le prix de la nourriture et des engrais, et pénalise les importateurs de denrées alimentaires et certains exportateurs. C’est ainsi qu’une crise alimentaire gagne le monde entier, et la vie et les moyens d’existence d’un nombre record de personnes, 345 millions , sont en danger immédiat du fait d’une insécurité alimentaire aiguë », a ainsi affirmé, vendredi 30 septembre 2022, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

La responsable du FMI a annoncé la création d’un nouveau guichet de financement des ripostes aux chocs alimentaires. Ce guichet fournira un accès supplémentaire aux financements d’urgence aux pays qui ont des besoins urgents de financement de la balance des paiements et souffrent d’insécurité alimentaire aiguë, d’un brusque choc sur les importations alimentaires ou d’un choc sur les exportations de céréales. Il restera ouvert pendant un an.

« Grâce à ce nouveau guichet de financement, le FMI apportera une assistance supplémentaire pour aider les populations des pays vulnérables à affronter l’une des pires crises qui soit, celle de la faim », a conclu Mme Georgieva.