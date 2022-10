Lancement en Tunisie la nouvelle gamme lourde Iveco, les nouveaux S-Way et T-Way

Après le lancement régional à Dubaï en décembre 2021 et le lancement local en Afrique du Sud en mars 2022, la marque Iveco et les concessionnaires locaux ont présenté la nouvelle gamme lourde au marché tunisien lors d'une série d'événements dédiés entre le 19 et le 21 septembre 2022 à l'hôtel Movenpick de Tunis, comme un nouveau jalon de l'histoire d'Iveco. Grâce à son réseau, avec 3 concessionnaires et 25 points de service, le marché tunisien représente l'un des marchés les plus stratégiques pour Iveco en termes d'investissement, de présence et de valeur pour le client. Iveco, avec le slogan Drive The New Way, a dévoilé la nouvelle gamme Iveco Way à ses clients, son réseau de concessionnaires et aux représentants de la presse automobile lors de l'événement de lancement pour mettre les invités en contact avec la nouvelle gamme Iveco et apprécier concrètement les innovations significatives des véhicules Iveco.

Plus de 250 clients ont apprécié les nouvelles fonctionnalités de la gamme, entièrement construite autour du conducteur, avec une attention particulière à la productivité, à la sécurité et à une cabine entièrement renouvelée et redessinée, pour améliorer le confort à bord et les performances du véhicule.

Fabio De Serafini, Africa & Middle East Business Director, a déclaré : « Chaque détail de la nouvelle gamme Iveco Way a été développé afin d'optimiser les éléments du coût total d'exploitation : la consommation de carburant, le prix, la valeur résiduelle, les coûts d'entretien et de disponibilité, la satisfaction du conducteur et la productivité. La nouvelle gamme Iveco Way permettra de consolider davantage le leadership d'Iveco dans le segment des véhicules lourds sur le marché tunisien. Le monde évolue rapidement et le monde des transports doit non seulement suivre le rythme, mais aussi anticiper et mener le changement ».

Pour sa part, Dario Testa, Tunisia Area Manager, a commenté : « Avec le lancement des nouveaux camions Iveco T-Way et Iveco S-Way, nous offrons maintenant à nos clients la gamme de produits la plus complète, entièrement renouvelée et orientée affaires, aussi bien pour les missions tout-terrain que routières. La nouvelle gamme de produits Iveco Way nous permet de répondre à toutes les demandes du marché avec une offre coordonnées de produits très différents. Aujourd'hui, nos clients considèrent leurs camions comme un outil commercial. Ils recherchent une solution complète capable de leur assurer la rentabilité dont ils ont besoin. C'est cela qui rend notre Iveco Way unique : elle offre tout ce dont nos clients ont besoin, et bien plus encore ».

L'Iveco S-Way est le nouveau véhicule routier de la nouvelle gamme Iveco Way, la solution professionnelle idéale pour le propriétaire de flotte et le parfait compagnon de voyage pour le conducteur. Il améliore encore son efficacité énergétique, qui était déjà parmi les meilleures, avec une nouvelle gamme de moteurs et d’essieux arrière de nouvelle génération, des technologies avancées adaptées aux besoins du client. Il s’appuie sur le succès de cette gamme depuis son lancement européen en 2019 et s’est avéré extrêmement populaire auprès des conducteurs en raison de son haut niveau de confort. Les clients apprécient les améliorations en termes de performances et de coût total d'exploitation (TCO) qui découlent de la grande fiabilité des nouveaux camions.

Face à une concurrence redoutable, les opérateurs logistiques ont besoin d’une disponibilité, d’une efficacité et d’une productivité de haut niveau de leurs flottes. Le nouvel Iveco S-Way répond parfaitement à cette exigence, fournissant une offre complète de caractéristiques sans égal, développée en mettant l’accent sur la centralité du conducteur. Plus qu’un produit, c’est un modèle économique qui couvre l’ensemble du cycle de vie du véhicule et qui aide les clients d’Iveco à répondre aux exigences de leurs propres clients.

En redessinant entièrement la cabine, Iveco a saisi l’opportunité de réaliser des économies de coûts et des gains de productivité qui cadrent avec les objectifs de rentabilité de l’exploitant. Tous les nouveaux éléments de cette cabine sont réunis pour atteindre une performance aérodynamique supérieure et assurer jusqu’à 4 % d’économies de carburant en plus d’un rendement énergétique exceptionnel, caractéristique de cette gamme de produits. Chaque détail de l’extérieur de la cabine a été étudié avec soin pour réduire la résistance à l’air.

Le nouveau toit est parfaitement intégré à l’avant du véhicule et présente une surface plane qui réduit les frottements. Même la marche rétractable à l’avant, qui permet un accès facile au pare-brise, disparaît complètement lorsqu’elle n’est pas utilisée. La calandre avec ses angles à haut rayon et ses ailettes latérales, les phares intégrés, le nouveau design des pare-chocs avec déflecteurs intégrés, ainsi que le nouveau design des passages de roue, créent des lignes fluides qui optimisent le flux d'air – et font une déclaration avec un style distinctif.

Les performances aérodynamiques du véhicule sont davantage améliorées grâce à des caractéristiques supplémentaires qui réduisent les frottements en comblant les espaces. À ce titre, le kit aérodynamique optimisé avec rallonges en caoutchouc permet de combler l’espace entre le tracteur et la semi-remorque. Le nouveau design de la porte, qui s’étend jusqu’à la deuxième marche, crée une surface lisse sur les côtés de la cabine, réduisant les turbulences à vitesse de croisière.

Une nouvelle cabine dessinée autour du conducteur pour fournir un confort de conduite supérieur à bord L'Iveco S-Way reprend toutes les avancées introduites dans les générations précédentes et ajoute une nouvelle cabine entièrement repensée autour du conducteur pour offrir un environnement de conduite ultime avec une ergonomie et une disposition des commandes exceptionnelles.

La configuration ergonomique des commandes permet d’avoir toutes les fonctions clés à portée de main du conducteur. Le volant multifonctionnel, doté de 22 interrupteurs, met toutes les fonctions nécessaires à portée de main du conducteur. Cette configuration élimine les distractions pour le conducteur qui peut travailler sans jamais avoir à déplacer ses mains du volant. Le tableau de bord et la console centrale ont été redessinés pour améliorer le confort et l’efficacité d’utilisation grâce à une nouvelle disposition et à des fonctionnalités beaucoup plus nombreuses. La nouvelle commande marche/arrêt du moteur et l’emplacement de la clé électronique avec télécommande intégrée sont idéalement placés sur le tableau de bord près de la zone DNR.

Le pavillon redessiné, le tunnel inférieur et l’étagère supérieure profilée offrent une hauteur de station debout confortable avec 2,15 mètres au centre de la cabine, tandis que l’espace utilisable longitudinal supérieur est 35 cm plus large que dans le modèle précédent, permettant un accès plus facile au lit et aux compartiments supérieurs. L'espace nuit allie fonctionnalité et confort avec sa nouvelle disposition symétrique et ses rangements, connexions USB et commandes bien placés.

Le système d’air conditionné, et les systèmes de refroidissement et de chauffage de stationnement assurent un confort thermique idéal à l’intérieur de la cabine, quelles que soient les conditions météorologiques, que ce soit au volant ou lors des arrêts.

L’Iveco S-Way a été développé en mettant le conducteur au centre de ses développements. Ainsi, la nouvelle cabine a été redessinée et renforcée pour assurer un haut niveau de sécurité passive, avec une résistance mécanique conforme aux normes ECE R29.03.

Le nouveau design offre également une visibilité directe nettement améliorée pour le conducteur grâce aux vitres latérales et aux rétroviseurs monoblocs. L’Iveco S-Way offre également des feux full DEL qui possèdent un faisceau beaucoup plus précis qui porte plus loin, améliorant la visibilité et la perception d’obstacles de 15 %, augmentant ultérieurement la sécurité en cas de faible luminosité. De plus, l’Iveco S-Way dispose d’une gamme complète de systèmes avancés d’aide à la conduite pour aider le conducteur à exploiter le véhicule efficacement et en toute sécurité tout en réduisant la fatigue sur la route. La cabine offre également un gage de sécurité lorsque le véhicule est stationné grâce à la nouvelle conception de la portière qui descend désormais jusqu’en bas, ne laissant exposée que la marche inférieure, et qui comprend une serrure de portière mécanique supplémentaire à l’intérieur de la cabine.

La nouvelle gamme de moteurs répond aux normes d’émissions Euro III/ V. Les moteurs Cursor 9 et 13 offrent une vaste gamme de puissances allant de 360 ch à 560/570 ch. L’efficacité du moteur a été améliorée avec l’introduction du système d’injection Common Rail.

Les moteurs 9 et 13 litres ont été associés à la nouvelle boîte de vitesses automatisée 12 vitesses Hi-Tronix à haut rendement permettant une nette amélioration concernant la commande électronique d’embrayage, résultant en une plus grande efficacité, une durabilité accrue et de meilleures performances.

Des caractéristiques supplémentaires contribuent aux économies de carburant de l’Iveco S-Way. Elles incluent la nouvelle fonction Ecoroll qui désactive automatiquement la transmission en pente douce pour exploiter l’inertie du véhicule, l’Ecoswitch qui optimise la puissance du moteur/le débit de couple selon la charge du véhicule et la mission, le système de mesure de pression des pneus pour garder sous contrôle la pression de chaque pneu pour une sécurité et un rendement énergétique accrus.

L’Iveco T-Way s’appuie sur le patrimoine de robustesse et de fiabilité de la longue lignée de champions tout-terrain de la marque. Il introduit des solutions technologiques de pointe pour dépasser toutes les attentes en termes de productivité, capacité de charge, sécurité et confort de conduite. Ces caractéristiques de robustesse extrême, performances élevées et fiabilité sont clairement exprimées par le thème de la campagne de lancement publicitaire : « TREAT IT BAD ».

L’Iveco T-Way a été conçu pour offrir les meilleures performances dans chaque mission tout terrain, robustesse et rigidité torsionnelle. Il reprend de ses prédécesseurs la robustesse légendaire du châssis en acier haute résistance avec un châssis de 10 mm d’épaisseur, avec un moment de centrage des rails en tête du segment à 177 kNm. L’essieu avant a une capacité maximale pouvant atteindre 9 tonnes.

La réduction du moyeu sur l’essieu arrière est de série pour maximiser la solidité et la performance. Le nouveau système de suspension arrière à usage intensif pour les essieux tandem optimise le poids du véhicule et améliore les performances tout-terrain avec une garde au sol plus importante et un meilleur angle de départ.

L’Iveco T-Way offre toute la puissance nécessaire pour la traction et la PDF avec le moteur Cursor 13 (13 litres) fiable et efficace d’Iveco qui développe jusqu’à 470/480 ch.

Les moteurs sont associés à la boîte de vitesses automatisée HI-Tronix 16 vitesses éprouvée, qui présente désormais également de nouvelles fonctionnalités spécifiquement conçues pour la mobilité tout-terrain dont une fonction Hill Holder pour aider le démarrage sur les fortes pentes, le Rocking Mode pour aider à récupérer de l’adhérence en conditions glissantes et le Creep Mode pour profiter d’une vitesse ultra-lente au ralenti ; pour les sections routières de la mission, l’Ecoroll, une fonction qui utilise l’inertie du véhicule quand la descente améliore l’efficacité de la transmission. L’HI-TRONIX représente le dernier cri du secteur de la transmission automatisée et offre la stratégie parfaite de changement de vitesse pour chaque application.

L'Iveco T-Way a été conçu pour l'efficacité et la productivité, avec une multitude de caractéristiques, un poids en ordre de marche plus faible et de nouveaux dispositifs de sécurité.

Le faible poids en ordre de marche a ultérieurement été réduit de 325 kg par rapport au Trakker avec la nouvelle conception du support tandem sur les essieux arrière qui est désormais un composant formé d’une seule pièce monobloc.

L’Iveco T-Way est destiné à devenir le camion préféré des carrossiers en raison de son extraordinaire flexibilité. Avec ses versions rigides et articulées, il possède l’offre la plus large d’options de transmission sur le marché : traction partielle sur les modèles rigides et articulés 6x4 et sur les modèles rigides 8x4 ; ainsi que traction intégrale sur les versions rigides et articulés 4x4 et 6x6, et sur les versions rigides 8x8.

La gamme de véhicules à traction intégrale s'est enrichie de nouveaux modèles à empattement de 4, 4,2 et 4,5 mètres, qui peuvent transporter des charges spéciales sans modification du châssis.

La nouvelle architecture électrique et électronique HI-MUX est complètement compatible avec les derniers systèmes de contrôle de dernière génération.

La nouvelle gamme de PDF inclut une nouvelle PDF sandwich hautes performances offrant jusqu’à 2 150 Nm de couple. Ces polyvalence, largeur et profondeur de gamme extrêmes et le vaste choix de versions font de l’Iveco T-Way le camion parfait pour tous les types de carrosseries et de missions professionnelles.

La cabine de l’Iveco T-Way partage la conception conviviale de la gamme Iveco Way avec ses lignes épurées et aérodynamiques. Disponible en deux versions - cabine courte AD et cabine longue AT avec toit standard ou haut - elle se concentre sur la fonctionnalité pour faciliter le travail quotidien du conducteur.

L’ensemble de l’espace conducteur a été créé pour fournir un environnement pratique et facile à vivre. Le siège conducteur confortable et ergonomique, ainsi que le nouveau concept de volant multifonctionnel, assurent un confort de conduite excellent.

La sécurité du conducteur est primordiale dans les conditions difficiles typiquement rencontrées par l’Iveco T-Way. Le véhicule est conçu pour fournir une protection maximale avec des caractéristiques de sécurité qui dépassent largement les exigences d’homologation. Le nouveau système de freinage est doté d’EBS de série, des freins à disque complets sont disponibles sur les modèles à transmission pneumatique et les nouveaux ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) sont disponibles dans la gamme.

Le lancement d'aujourd'hui a permis de présenter la gamme Iveco Way, qui offre désormais une vaste gamme de véhicules lourds de premier ordre pour toutes les missions :

T-Way, le véhicule le plus résistant sur le marché des poids lourds qui pousse les performances, la fiabilité et la polyvalence à l’extrême ;

S-Way ON, pour les longues distances sur autoroute où les économies de carburant sont essentielles ;

S-Way ON+, pour les missions tout-terrain régionales et légères. Le compromis parfait entre la performance et la fiabilité ;

S-Way OFF, la jonction entre l’S-Way et le T-Way qui remplace le Trakker 4x2 rigide et articulé.

