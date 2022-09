Mohsen Marzouk déplore l'inertie de la Tunisie devant un contexte mondial marqué par la guerre et les tensions

Le fondateur du parti Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk, a publié ce mercredi 28 septembre 2022, un post sur les réseaux sociaux, où il met en garde contre les répercussions sécuritaires, économiques et sociales de la situation mondiale marquée par la guerre en Ukraine et les tensions dans de nombreuses autres parties du monde.

« Aucun pays n’est épargné par ce qui se passe et l'impact sur la sécurité, sur l’économie et les sociétés se fera de plus en plus sentir. Par conséquent, dans tous les pays qui respectent le présent et l'avenir, des discussions, des planifications et des préparations ont lieu, sauf dans mon pays » a écrit Mohsen Marzouk.

« Malgré une situation géographique proche des plus grands événements, ici on parle de tout sauf de l’important, le stratégique. Hommes des cavernes… » a-t-il déploré.

M.B.Z