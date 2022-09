OoredooEZ CUP : plus de 35.000 dinars à gagner dans le tournoi Valorant avec Ooredoo

Imprimer

Dans le cadre de ses efforts pour fournir des services innovants à ses clients, Ooredoo Tunisie organise le premier grand tournoi Egaming sur la plateforme OoredooEZ créé en avril 2022.

Mettant les intérêts de ses clients et des passionnés d’Egaming comme objectif principal, Ooredoo Tunisie leur offre la possibilité de participer à un tournoi de jeu « Valorant » et de vivre une expérience unique.

« Nous accordons une grande importance au secteur Egaming et nous souhaitons, à travers l’organisation de ce tournoi, offrir aux gamers en Tunisie l’opportunité de vivre une expérience exceptionnelle. Cette compétition sera également l’occasion pour les joueurs de se rencontrer lors d’un grand événement et de partager leur passion. Cet événement marquera le début de nombreux événements à venir afin de maximiser les chances de tous les fans de participer à différents jeux et de gagner de précieux prix offerts par Ooredoo ! », a déclaré M. Sunil Mishra, CMO d’Ooredoo Tunisie.

L’inscription aux différentes qualifications a commencé le 27septembre sur la plateforme OoredooEZ.

Les qualifications seront organisées en ligne et les finales se dérouleront lors d'un grand événement en présentiel le 16 octobre avec de nombreuses surprises et une cagnotte de plus de 35 000DT.