Cérémonie de clôture du projet « Digitalisation de la procédure de contrôle technique à l’exportation des produits agroalimentaires en Tunisie »

Le projet de I’Alliance Mondiale pour la Facilitation des Echanges entame une accélération tant attendue en Tunisie pour la digitalisation de la procédure de controle technique a I’exportation des produits agroalimentaires.

Cette facilitation possible pour les bénéficiaires a été implémenté par la GIZ, sous ie mandat du Ministére Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) en coopération avec le Ministére du Commerce et du Développement des Exportations.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de perfectionnement des solutions techniques mises en place par le guichet unique pour l’export des produits agroalimentaires en Tunisie et aussi le renforcement des capacités, notamment en matiére de controle fondé sur la gestion des risques.

Au cours de cette cérémonie de clôture, en présence des différents partenaires ayant largement contribué à la réussite de ce projet et à l’éIaboration du service digital, nous aurons le plaisir d'écouter l'expérience de toutes les parties prenantes du projet.

Cette plateforme digitale, fruit d'une concertation profonde entre les différents partenaires impliqués dans le processus de contrôle technique à l'export, facilitera les procédures des opérateurs économiques et à terme, contribuera à la croissance des échanges commerciaux de la Tunisie au niveau international, une fois qu'elle rentrera dans la phase de mise en oeuvre.