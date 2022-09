Hédi Baccour : les denrées de base sont disponibles mais les quantités sont limitées

Imprimer

Le président de la chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour, a affirmé, dans une déclaration accordée ce mardi 27 septembre 2022, à Myriam Belkadhi, sur Shems FM, que les denrées de base, en particulier le sucre sont disponibles dans les grandes surfaces.

Il a toutefois précisé que les quantités sont insuffisantes devant la frénésie des consommateurs qui achètent plus qu’ils ne consomment en temps normal.

« Il est vrai qu’à un certain moment il y a eu une baisse dans la disponibilité de ces produits et les consommateurs achètent aujourd’hui des quantités de sucre pour le stocker. Nous estimons que les choses reprendront leur cours normal après la fête du Mouled. Nous sommes de notre part organisés et le réassort est permanent, néanmoins le problème reste dans les quantités, si on parle du lait par exemple ou de l’eau, des problèmes existent mais cela est dû à la baisse de production dans le cadre de la saisonnalité » a souligné le responsable.

« Pour ce qui est de la viande de volaille, la disponibilité est limitée par manque de production. En ce qui concerne l’eau, il est nécessaire de pallier au problème à l’avenir, que chaque filière se prépare dès aujourd’hui, il n’est pas normal de manquer d’eau en plein été, il faut préparer des stocks de régulation comme c’est le cas pour d’autres produits » a-t-il ajouté.

M.B.Z