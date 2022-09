Décès de Qaradawi, Kaïs Saïed, syndicat sécuritaire… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée d 26 septembre 2022 :

Youssef Al Qaradawi est mort

Le prédicateur islamiste radical Youssef Al Qaradawi est décédé, lundi 26 septembre 2022, à l’âge de 96 ans. D’origine égyptienne, il avait été déchu de sa nationalité et naturalisé qatari. Al Qaradawi est un membre éminent de la confrérie des Frères musulmans. Connu pour ses positions extrémistes, Youssef Al Qaradawi était également président de l'Union internationale des Oulémas musulmans et membre du Conseil européen de la Fatwa. Il était proche du mouvement Ennahdha et de son chef Rached Ghannouchi.

Kaïs Saïed insiste sur la réduction des importations des produits dits de luxe

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est réuni ce lundi 26 septembre 2022, au palais de Carthage avec la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden pour discuter de la situation générale dans le pays ainsi que le fonctionnement d’un nombre des services publics. A cette occasion, le président de la République a insisté sur la question de l’approvisionnement des marchés et la lutte contre les spéculateurs et les dépassements enregistrés dans l’impunité. D’autre part, le président de la République a souligné « la nécessité de restreindre l’importation des produits de luxe pour limiter le déséquilibre de la balance commerciale avec un certain nombre de pays.

Contrairement à ce qui était attendu, l’Isie n’a pas facilité les candidatures aux législatives

L’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a publié, ce lundi 26 septembre 2022, son arrêté concernant les conditions et les mesures de candidature pour les législatives de 2022. Contrairement ce qui était attendu, l’instance n’a pas facilité les candidatures aux législatives et s’est contentée de reproduire intégralement une pâle copie des dispositions des amendements du Code électoral concoctés par le président de la République.

600 mille dinars saisis dans le local d’un syndicat sécuritaire : Hamada explique

Après la fermeture du local du syndicat des forces de sécurité intérieure dans la matinée de lundi 26 septembre 2022, la police a procédé – sur ordre du ministère de l’Intérieur – à la saisie de 600 mille dinars trouvés sur place. Interpellé à ce sujet, le porte-parole du syndicat, Chokri Hamada, a assuré qu’il s’agissait de dépenses quotidiennes dont une partie sera utilisée pour payer les employés et les avocats et l’autre pour financer les mouvements de protestations que le syndicat envisage.





Ennahdha : nos ennemis parmi les gauchistes sont à l'origine des plaintes

Le mouvement islamiste Ennahdha a donné, lundi 26 septembre 2022, une conférence de presse commentant la convocation devant l’unité antiterroriste de Bouchoucha de son leader Rached Ghannouchi et de l’ancien ministre de l’Intérieur, Ali Laârayedh, dans le cadre des investigations sur l’affaire de l’envoi des jeunes tunisiens pour le djhad dans les zones de conflits. Imed Khemiri a rappelé que l’audition de Rached Ghannouchi et Ali Laârayedh s’inscrivait dans le cadre de la stratégie du pouvoir en place à porter atteinte à l’image des opposants politiques en les accusant de corruption ou de terrorisme.