Kamel Akrout dénonce le harcèlement subi lors de ses voyages

Imprimer

Kamel Akrout, amiral à la retraite et ancien conseiller à la sécurité nationale du président de la République défunt, Béji Caïed Essebsi, a publié un statut, ce lundi 26 septembre 2022, pour dénoncer le harcèlement qu’il est en train de subir à chaque voyage.

« C’est indécent, ça ne sied pas à notre pays et ce n’est pas normal ! Après 43 ans de service, au sein de l’armée nationale et cinq ans à la présidence de la République, je subis un harcèlement à l’aéroport et je ne quitte le territoire qu’après une enquête. J’espère que la personne auprès de qui on enquête sur moi, a servi le pays avec autant de sincérité que moi […] Quand est-ce que ces pratiques prendront fin ? », s'est indigné Kamel Akrout, estimant qu’il n’aurait jamais imaginé faire l’objet d’un tel traitement.

S.H