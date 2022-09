A l’Onu, Jerandi appelle à convertir la dette des pays en développement

En marge de son discours prononcé lors de la 77ème session de l'Assemblée générale de l'Onu qui s’est tenue ce lundi 26 septembre 2022, à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, a appelé les Nations unies et la communauté internationale à convertir la dette des pays en développement en projets d’investissement afin de « recréer de la richesse ».

Jerandi a souligné la nécessité d'aborder une nouvelle gestion de la dette « loin des diktats qui ne prennent pas en compte les spécificités de chaque pays ».

« La Tunisie appelle également à permettre aux peuples de se réapproprier leurs richesses spoliées et détournées vers l’étranger » a déclaré M. Jerandi en marge de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’Onu.

S.A