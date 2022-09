Malek Zahi en visite à Douar Hicher pour tenter d'apaiser les tensions

Dans une tentative d’apaiser le climat social à Douar Hichem, le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, s’est rendu, lundi 26 septembre 2022, à l’unité locale de promotion sociale dans ce quartier pauvre de la Capitale.

Cette visite intervient au lendemain des manifestations et protestations nocturnes qui ont secoué le quartier dans la nuit de dimanche. Des habitants de Douar Hicher ont investi les rues protestant contre la dégradation de la situation économique. Ils ont mis le feu à des pneus et se sont rassemblés dans une place du quartier scandant des slogans hostiles aux autorités et au président de la République. Ils ont, également, réclamé l’amélioration de leurs conditions de vie.

Accompagné de plusieurs autres responsables, le ministre des Affaires sociales a inspecté l’unité de promotion sociale de Douar Hicher, son fonctionnement et les prestations qu’elle assure pour les familles démunies, lit-on dans un communiqué du département.

Malek Zahi a, également, discuté avec quelques-uns des citoyens qui se sont rassemblés devant le siège de l’unité de promotion sociale ainsi que des activistes de la société civile, de la situation des habitants.

Il a appelé, dans ce sens, les employés de l’unité de promotion sociale à doubler d’effort pour améliorer les services à destination des citoyens et interagir avec leurs revendications, a-t-on noté dans le communiqué.

N.J.