La Fondation Orange Tunisie lance son nouvel appel à projets Villages pour l’année 2022

Avec trois Villages opérationnels à Bir Salah à Sfax, à El Garaa/Ouled Abdel Mouleh à Kasserine et à Bayadha à Jendouba, tous lancés en partenariat avec l’association AJMI TOUMI, ASSEN (ASsociation de Soutien aux ENfants) et UEDS (Un Enfant, Des Sourires), la Fondation Orange Tunisie, avec l’appui de la Fondation Orange, lance son appel à projets pour soutenir un quatrième Village, courant 2023.

En effet, la Fondation Orange Tunisie s’est engagée à lutter contre la pauvreté et l’exclusion numérique avec pour ambition de favoriser l’échange, le partage et la transmission du savoir.

Pour cela, la Fondation Orange Tunisie a appuyé, à travers différents programmes et initiatives, des associations sur l’ensemble du territoire pour des projets de solidarité au profit du développement socioéconomique durable et de populations vulnérables, en apportant notamment son expertise technologique et innovante et en mobilisant ses salariés bénévoles.

Convaincue que le numérique représente un levier de développement pour imaginer des solidarités nouvelles et innovantes, mais qu’il ne résout pas tout, la Fondation Orange Tunisie appuie donc des solutions comme les Villages pour les populations ne disposant pas de l’essentiel.

Le Programme des « Villages » est un projet de développement local durable et intégré, géré avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec la société civile et les autorités locales. Il a pour objectif d’améliorer concrètement le quotidien des habitants d’un village de trois à cinq mille habitants, notamment des jeunes enfants et des femmes, en favorisant l’accès à l’éducation, aux soins de base et à l’eau, 3 leviers de développement fondamentaux, sans oublier bien évidemment l’accès au numérique et l’autonomisation économique des villageoises ou encore l’accès à l’énergie.

Pour cette année, la Fondation Orange Tunisie a donc décidé de renouveler l’expérience et d’apporter à un village tunisien, de trois à cinq mille habitants, des infrastructures essentielles au bien-être de sa population - une école, un centre de santé et un point d’eau - et qui permettent de mettre en place les fondements d’une vie digne et de meilleure qualité et de prendre en main son propre développement.

Les projets pourront donc concerner la création de nouveaux Villages ou être plus spécifiquement destinés à améliorer les infrastructures et services des Villages déjà existants.

La Fondation Orange Tunisie invite ainsi toute association/ONG tunisienne en mesure de présenter un projet

qui répond à cette problématique ;

qui implique les salariés bénévoles d’Orange Tunisie ;

dont les objectifs sont concrets et mesurables ;

dont le financement demandé est réaliste et documenté

à soumettre sa proposition directement sur la plateforme, avant vendredi 14 octobre 2022 à 00h00 : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-programme-Villages-et-Sante-Maternelle-et-Infantile-2022