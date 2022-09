Le PDL organise une marche de protestation le 15 octobre

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé, lundi 26 septembre 2022, l’organisation d’une marche dans le centre-ville de Tunis le 15 octobre pour dénoncer la politique du pouvoir en place « qui vise à affamer et appauvrir le peuple et les atteintes à ses droits économiques et sociaux ».

Dans un communiqué publié à l’occasion, le parti de Abir Moussi a relevé les tensions sociales de par l’effondrement du pouvoir d’achat, face à l’incapacité du gouvernement à fournir les produits de base et à contrôler les prix.

Le PDL a condamné le mutisme du pouvoir en place face à ces tensions notant que celui-ci était occupé à mobiliser les ressources humaines et financières de l’Etat pour concrétiser son projet visant à garantir le pouvoir absolu.

Le parti a mis en garde contre les répercussions de l’établissement d’un pouvoir totalitaire en l’absence de toute vision réformiste ou de stratégie capable de remédier à la situation difficile du pays soulignant le risque que cela représente pour la paix sociale.

N.J.