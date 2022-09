Ford et Alpha Ford nomment Tibu Africa pour une subvention de 10,000 dollars dans le cadre du Global Caring Month

Les employés de Ford en Tunisie participent au Global Caring Month du constructeur automobile – une concentration de 30 jours sur le service communautaire qui se déroule en septembre de chaque année.

C’est dans ce sens que les collaborateurs de Alpha Ford ont participé à l’organisation du « Ford x Tibu Summer Camp ». Une initiative qui a visé près de 100 familles vivant dans des zones défavorisées à El Mourouj, Cité Ettadhamen et Fouchana et ce, en organisant des activités axées sur le développement des compétences, telles que la robotique, le codage, les activités sportives, l'art, les ateliers de leadership et les langues étrangères. L’objectif est de fournir aux jeunes et leurs familles un meilleur accès à des activités et événements qui assureront leur progression, leur libération et leur intégration par le sport et la culture. À cet effet, les parents ont également été invités à participer aux ateliers de développement afin qu’ils puissent se former sur la communication avec leurs enfants pour libérer leur potentiel.

Chaque mois de septembre, la branche philanthropique de l'entreprise, Ford Motor Company Fund, rassemble les employés pour soutenir les efforts humanitaires dans les communautés Ford du monde entier, qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire, au faible accès au système sanitaire et éducatif, au logement ou encore d'autres besoins quotidiens de base. Les employés planifient et coordonnent les projets de service communautaire et Ford fournit des fonds aux organisations à but non lucratif pour l’acquisition d'outils et de fournitures nécessaires à la réalisation de nombreuses activités.

Cette année, Ford a accordé plus de 895.000 dollars à 126 organisations à but non lucratif et non gouvernementales désignées par ses employés dans 30 pays à travers le monde dans le cadre de cette initiative annuelle.

« Le Global Caring Month de Ford est conçu pour donner aux employés des moyens significatifs pour renforcer les communautés locales et faire la différence dans la vie des gens », a déclaré Hajar Dinar, Directrice des Communications de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne. « Nous nous réjouissons du partenariat que nous avons construit avec Tibu Africa. Un partenariat à travers lequel nous sommes, aujourd’hui, en Tunisie pour cette initiative et qui permet aux collaborateurs de Ford d’avoir l’occasion d’apporter leur aide aux jeunes, dans le cadre du Ford x Tibu Summer Camp et contribueront à leur procurer un meilleur environnement d’apprentissage et de développement personnel », a ajouté Mme Dinar.

M. Marouane Ben Jemaa, Président Directeur Général d’Alpha Ford, a déclaré « En tant que distributeur officiel de Ford en Tunisie, nous sommes fiers de participer à cette action, qui vise à soutenir ces jeunes et leurs familles. Nos collaborateurs sont fortement engagés lorsqu’il s’agit d’actions au service des communautés dans lesquelles nous sommes présents. Ainsi dans le cadre de ce projet à fort impact, initié par Ford, ils se sont mobilisés pour apporter leur soutien aux enfants lors de ces deux journées».

« Je remercie vivement l'entreprise citoyenne Ford de nous permettre d’initier davantage d’enfants issus de quartiers populaires à la pratique du sport et de les inscrire dans des parcours de réussite grâce à une politique d’éducation par le sport », déclare Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président de l'ONG Tibu Africa. Il a souligné également que « L’équipe Tibu Africa est fière de pouvoir participer avec Ford Fund à la transmission de valeurs sportives et humaines, à savoir le respect, l’humilité, la confiance, le courage et le partage par la mise en place d'un camp sportif et éducatif à El Mourouj - Tunis ».

A rappeler que le Global Caring Month est un programme phare du Ford Volunteer Corps. Géré par Ford Fund, Ford Volunteer Corps est un réseau mondial de milliers d'employés et de retraités de Ford, qui ont enregistré plus de 1,7 million d'heures de bénévolat dans six continents depuis 2005.