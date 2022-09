Accord Tunisie - FMI : Nasreddine Nsibi contredit Marouen Abassi

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi a affirmé que la conclusion d'un accord avec l'UGTT au sujet des augmentations salariales au sein de la fonction publique était la dernière étape vers l'acceptation du dossier de la Tunisie par le Fonds monétaire international (FMI).

Dans une déclaration accordée à l'agence Tunis Afrique presse, Nasreddine Nsibi a indiqué que la Tunisie avait répondu à l'ensemble des conditions posées par le FMI et que le conseil d'administration de cette institution se penchera lors de sa prochaine réunion sur le dossier déposé par le gouvernement.





Nsibi est, par la suite, revenu sur la déclaration accordée par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouen Abassi au sujet du montant objet de l'accord entre la Tunisie et le FMI. Ce dernier avait affirmé que l'accord portera sur une enveloppe pouvant aller de deux à quatre milliards de dollars. Le porte-parole du gouvernement a expliqué que les négociations n'ont pas porté sur une somme bien déterminée. Il a tenu à préciser que les négociations ne portaient pas sur un prêt, mais sur un ensemble de projets.





Nasreddine Nsibi a indiqué que la Tunisie présentera le plus grand nombre de projets possible et que l'exécution de l'accord aura lieu sur une durée de trois ans.

S.G