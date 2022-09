Ali Laârayedh : j’ai lutté contre l’envoi des jeunes vers les foyers de tension !

Imprimer

Le vice – président du mouvement Ennahdha et ancien chef du gouvernement, Ali Laârayedh a déclaré, ce lundi 19 septembre 2022, avant sa comparution devant la brigade antiterroriste, qu’il n’avait pas appris l’objet de sa convocation qu’à travers les quelques fuites.

Ali Laârayedh a assuré qu’il avait lutté contre l’expédition des jeunes vers les foyers de tensions depuis 2012. « j’ai lutté contre l’envoi des jeunes en tant que ministre de l’Intérieur, puis en tant que chef de gouvernement. J’ai pris des décisions et des mesures fermes à cet effet. Ce qui se passe actuellement est une exploitation de la justice pour atteindre les opposants et le mouvement Ennahdha, mais aussi une manière de détourner l’attention de l’opinion publique des véritables préoccupations et de la situation catastrophique liée, notamment, aux pénuries et à l’absence des produits alimentaires ».

S.H