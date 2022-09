Laroussi Zguir nouveau président de l'ordre régional des avocats de Tunis

Imprimer

L'avocat, Laroussi Zguir a été élu président du conseil régional des avocats de Tunis suite à l'assemblée élective qui s'est tenue les 18 et 19 septembre 2022. Les résultats ont été annoncés le 19 septembre vers 10h du matin. Laroussi Zguir a remporté les élections avec un écart de plus de 100 voix face à Imed Ben Cheikh Larbi. Il a obtenu plus de 600 voix.

Pour rappel, Laroussi Zguir exerce la profession d'avocat depuis 1996. Il a obtenu son baccalauréat au lycée Sadiki. Il a, par la suite, décroché son diplôme en droit à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Plusieurs sources ont indiqué à Business News que le nouveau président du conseil régional de Tunis était proche des Islamistes et qu'il avait bénéficié de leur soutien afin de contrer la victoire du nouveau bâtonnier, Hatem Mziou, supposé proche du pouvoir en place.

Par ailleurs, Laroussi Zguir avait fait l'objet d'une enquête en février 2014 suite à une agression sur un juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis. L'affaire concernait le nouveau président de l'ordre régional de Tunis ainsi que Mehdi Zagrouba, Ahmed Kailane, Assia Haj Salem et Kalthoum Zaoui. Il avait fait partie du conseil de l'ordre régional de Tunis de 2013 à 2016.

S.G