« Echocom » reçoit le Prix du « meilleur article en langue française, catégorie : presse électronique » décerné par l’ANPE

L’Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) a décernée, vendredi 16 septembre 2022, à l'Agence de conseil en communication et de publicité "Echocom" le « Prix du meilleur article en langue française, journal électronique », et ce dans le cadre du concours du meilleur œuvre journalistique, et qui porte sur « l’importance du secteur de la réfrigération dans la réduction des émissions de gaz qui causent le changement climatique ».

L'ANPE avait annoncé ce concours à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du froid le 29 juin 2022. Le site électronique L'Echo Tunisien, géré par Echocom, a participé à ce concours en publiant un article en langue française.

Grâce à son contenu riche et sa plume éditoriale distinguée, ce travail journalistique a pu remporter le premier prix parmi les journaux francophones en ligne.

Le site "L'Echo Tunisien" est un site complet qui traite tout contenu lié aux affaires tunisiennes, y compris l'actualité quotidienne et exclusive. Le contenu est rédigé en deux langues: l’arabe et le français. Le site propose en outre une variété de supports médiatiques qui incluent la culture, la femme, la santé, l'économie, le sport et même le monde de l'automobile.

Il présente également des articles utiles sur l’environnement, le style de vie et met en lumière les réussites inspirantes de personnalités qui ont laissé leur marque à différents niveaux.

C’est dans ce contexte, que Echocom a célébré cet exploit et l'a considéré comme la meilleure opportunité pour annoncer le lancement officiel du site"L'Echo Tunisien".

Echocom profite de cette belle occasion pour remercier l'ensemble de l’équipe qui y a contribué. En particulier, Chayma Ben Najem, Arslene Ben Karouia, Sarra Tayari, Yassine Kharrez, Dorra Namouchi et Marwa Makni.

