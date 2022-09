Les négociations entre l’UGTT et le gouvernement font chou blanc

Les négociations sociales entre l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le gouvernement de Najla Bouden ont fait chou blanc, a annoncé la Centrale syndicale tard dans la nuit de lundi 12 septembre 2022 au terme de la réunion qui s’est tenue à l’occasion.

Selon l’UGTT, le gouvernement a avancé une proposition dont la Centrale syndicale n’avait connaissance lors de cette réunion de clôture lors de laquelle les deux parties étaient supposées arriver à un accord final.

Notant sa surprise, l’organisation a affirmé avoir tenté de trouver un arrangement sur la base de ce que le gouvernement a proposé mais en vain.

L’UGTT a affirmé, également, que tous les scénarios étaient à présent possible expliquant que la réunion s’est terminée sans qu’une prochaine session ne soit fixée pour reconduire les négociations.

Fin août, les deux parties se sont retrouvées pour discuter des revendications sociales présentées par la partie syndicale il y a de cela un mois.

Une semaine plus tard, alors que les négociations battaient leur plein, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Slaheddine Selmi, a indiqué que l’organisation et le gouvernement avaient échoué à trouver un terrain d’entente et qu'aucun accord n'avait été trouvé sur aucun des dossiers présentés lors de la réunion y compris la question de l'augmentation des salaires.

N.J.