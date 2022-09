Fakher Fakhfakh : je vais virer tous ceux qui ne travaillent pas !

« J’ai découvert lors de visites inopinées que seulement 30% des employés des administrations travaillent vraiment » a déclaré ce lundi 12 septembre 2022, le gouverneur de la ville de Sfax, Fakher Fakhfakh, sur Diwan Fm.

Dans son intervention, le gouverneur, en place depuis trois mois, a assuré qu’il appliquera la loi et licenciera « ceux qui ne veulent pas travailler ». Il a en effet déclaré : « Je vais virer les gens qui ne travaillent pas ! Et si vous me demandez comment je vais m'y prendre ? Je vous dis que nous avons une armée en réserve, ce sont les chômeurs ! Je virerai ceux qui ne veulent pas travailler pour mettre, à la place, ceux qui travaillent. Ceci est un grand problème. L’UGTT (Union générale des travailleurs tunisiens) est d’accord avec moi sur le fait que la loi est au-dessus de nous tous ».

Toujours sur le même point, Fakher Fakhfakh, a assuré qu’il y a des gens qui ne veulent pas travailler « quoi que l’on leur fasse ». « Ils arrivent le matin à l’administration, marquent leur arrivée en déposant leurs vestes sur leurs chaises et partent au café » a-t-il martelé avant de révéler : « Hier, j’ai été à la recette des finances et à la Cnam, j’ai vu des guichets fermés et un manque de personnel. Pourquoi le citoyen doit-il attendre ? Ce n’est pas normal tout ça ! ».

M. Fakhfakh a également révélé que son administration se dirige vers la digitalisation et « n’ira à l’administration que ceux qui ne savent pas lire ou auront besoin d’assistance. Je ferai tout ça ! ».

S.A