Saïed appelle Taboubi et Majoul à parvenir très vite à un accord avec le gouvernement

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 12 septembre 2022, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi et le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul.

Kaïs Saïed, précise un communiqué de Carthage, a souligné, à cette occasion, la nécessité de sortir « de cette situation qui vise les institutions de l'Etat et de la nation », et rappelé le rôle de l’UGTT et de l’Utica pour parvenir à un accord avec le gouvernement dans les plus brefs délais.

La réunion a abordé un certain nombre de sujets liés à la crise mondiale et son impact sur la situation en Tunisie, il a également été question de la pénurie de produits essentiels que connaît le pays « bien qu’ils soient disponibles », le chef de l’Etat a accusé des parties de monopoliser ces produits pour embraser la situation sociale.

M.B.Z