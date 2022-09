Latifa Habachi : je suis malade et je n'ai pas mon passeport pour aller me faire soigner !

Imprimer

La députée d’Ennahdha à l’ARP, Latifa Habachi, a annoncé, dans un post partagé ce lundi 12 septembre 2022, sur les réseaux sociaux souffrir d’une « tumeur au cerveau ».

La députée a précisé avoir découvert cette tumeur il y a quelques mois et ne pas être en mesure d’aller se faire soigner à l’étranger, son passeport ayant été confisqué.

« (j'ai) tous les jours, des douleurs à cause d'une tumeur au cerveau diagnostiquée il y a quelques mois. Je suis toujours patiente et je donne une chance au putschiste de faire marche arrière pour me permettre d'obtenir mon passeport, mon droit à la vie, et le seul traitement qui n'est pas disponible en Tunisie » a écrit Latifa Habachi.

Latifa Habachi fait partie des députés contre lesquels des poursuites judiciaires ont été engagées à la suite de leur participation à la séance plénière tenue à distance, le 30 mars 2022.

Après le vote en plénière sur la fin des mesures exceptionnelles, le président de la République avait alors décidé la dissolution du Parlement accusant les députés qui y avaient pris part de complot et atteinte à la sûreté de l’Etat.

M.B.Z