UIB partenaire de SOS villages d’enfants pour célébrer ses lauréats 2022

Une cinquantaine de lauréats de divers niveaux (écoliers au primaire, bacheliers, étudiants universitaires ont été récompensés pour leurs bons résultats scolaires et universitaires, lors d’une cérémonie organisée par SOS villages d’enfants, et grâce notamment au soutien indéfectible de l'Union Internationales des Banques (UIB) et de ses fondations.

Parmi les cadeaux offerts des bicyclettes mais aussi des livrets d’épargnes.

Ont pris part à cette cérémonie, la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors, Amel Belhaj Moussa, le président de l’Association tunisienne des villages SOS Mohamed Megdiche ainsi que plusieurs cadres de l’UIB et de ses fondations.

A cette occasion, Mme Belhaj Moussa a affirmé le soutien continu du ministère aux villages SOS, qu’il veut renforcer davantage, non seulement le côté financier qui doit être augmenté mais à tous les niveaux.

La ministre a soutenu que l’intégration des jeunes aujourd’hui connaît des défis qui n’existaient pas dans les années soixante. Et de proposer aux dirigeants de l’association d’évaluer cette expérience, qui doit se poursuivre, d’où la nécessité de penser à de nouvelles approches.

Amel Belhaj Moussa en a profité pour remercier les mécènes.

Pour sa part, le directeur communication de l’UIB et secrétaire général de la Fondation solidarité et innovation by UIB, Ouassel Bahri, a rappelé que le partenariat de la banque avec l’association a démarré en 2010 et qu’il vient d’être renouvelé pour trois nouvelles années.

M. Bahri a rappelé que l’engagement de l’établissement financier vis-à-vis de l’association s’est structuré autour des axes : inclusion numérique avec la mise en place des maisons digitales by UIB et inclusion par la pratique artistique avec la mise en place des ateliers by UIB, des ateliers d’initiation et de pratique artistique.

Ces des axes ont été accompagnés par un programme de mécénat de compétences, initié par l’association Féminin by UIB où des collaboratrices et collaborateurs UIB ont donné de leur temps et de leur expertise pour former les jeunes bénéficiaires de l’association.

En outre, le responsable a spécifié que le partenariat avec l’UIB s’est matérialisé par l’engagement de son syndicat de base dans le cadre d’un partenariat signé en 2022 portant sur le financement de deux maisons digitales.

Ouassel Bahri a aussi indiqué que des projets sont en cours, notamment celui d’inclusion pour la pratique sportive outre celui d’une représentation commune entre la chorale SOS, la chorale Angham by UIB (chorale formée de collaboratrices et collaborateurs de l’UIB sous la Direction de Rihab Sghaier) et l’orchestre symphonique de Carthage.

Et de conclure en réitérant les félicitions chaleureuses de la banque et ses différentes structures aux lauréats 2022 an affirmant : « Votre réussite est notre réussite ».

Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat de base de l'UIB, Chedly Farah, a tenu à tirer la sonnette d’alarme. Pour lui, les villages SOS existants (Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda) ne sont pas suffisants outre le phénomène d’abandon précoce de la scolarité.

En réponse, la ministre a soutenu que les ¾ du budget du ministère sont réservés à l’enfance. Et que le ministère se démène pour solutionner ces diverses problématiques.

I.N