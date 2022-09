La page de Mohamed Frikha réagit à son arrestation : la Tunisie le met à l'honneur à sa façon !

Imprimer

La page officielle de l'homme d'affaires, ancien élu d’Ennahdha et fondateur de la compagnie aérienne Syphax Airlines, Mohamed Frikha, a réagi à son arrestation, lundi 12 septembre 2022.

Quelques heures plus tôt, l'homme d'affaires avait été placé en garde à vue, à la demande du ministère public près le pôle antiterroriste, dans l’affaire des réseaux d’enrôlement des jeunes Tunisiens dans des zones de conflit.

Dans ce statut - qui a été supprimé quelques minutes après sa publication - on précise qu'un hommage devait être rendu à Mohamed Frikha, le lendemain à Paris, lors de l'un des événements technologiques majeurs du monde, le World Satellite Business Week Paris 2022 (WSBW). La publication déplore, d'ailleurs, "des accusations politiques, sans fondement et remontant à 2016".

Dans cette même publication on rappelle, par ailleurs, que l’homme d'affaires a œuvré depuis cinquante ans dans le domaine technologique et que la société qu’il a créée est devenue un fleuron de l’ingénierie en Afrique, portant haut les couleurs de la Tunisie de par le monde, tout en spécifiant le respect qu’on lui voue à l'étranger.

Même si on admet, dans le statut, que "Mohamed Frikha n'aurait peut-être pas dû faire de la politique pendant quatre ans", on estime que l’accusation est sans fondement, la compagnie aérienne n’ayant aucun pouvoir de contrôle sur les passagers à bord.

Des précisions ont été apportées concernant l'activité de la compagnie aérienne. Ainsi, on peut lire que : "Syphax Airlines, comme les autres compagnies aériennes, a pour rôle de vendre des sièges d’avion et que le contrôle des voyageurs est du ressort du ministère de l’Intérieur. Même les agents de la compagnie sont soumis au contrôle et à l’approbation sécuritaire avant de monter à bord alors que l’enregistrement des passagers était effectué par Tunisair Handling".

Et de soutenir : "Mohamed Frikha était au courant des intentions d’ouverture d’une enquête dans ces accusations ridicules mais il a affirmé qu’il n’était pas inquiet n’ayant rien à se reprocher. Il reproche, cependant, l’atteinte à l’image du pays et à la situation générale ".

I.N