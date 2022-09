Hédi Baccour : les quantités disponibles de sucre couvrent les trois prochains mois

Le président de la chambre syndicale des grandes surfaces et directeur général adjoint de Magasin Général, Hédi Baccour a indiqué que la pénurie de sucre impactait la production de plusieurs produits tels que les biscuits, les jus, les boissons gazeuses, le yaourt et les produits chocolatiers. Il a affirmé que l'Office du commerce avait repris la distribution de sucre depuis et que les quantités disponibles couvraient les trois prochains mois.

Intervenant le 12 septembre 2022 sur les ondes de la radio Express FM, Hédi Baccour a expliqué que la pénurie en eau minérale et en lait était tout à fait normale et qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Il a indiqué que le stock constitué pour l'été n'était pas suffisant et que les vagues de chaleur avaient accentué la consommation nationale. Le même phénomène peut être observé au niveau du lait. Hédi Baccour a expliqué que la production avait tendance à diminuer durant l'été.

Concernant les réductions opérées sur certains prix au niveau des grandes surfaces, Hédi Baccour a expliqué que ceci signifiait une baisse de la marge de bénéfice car ces structures ne contrôlent pas les prix. Il a évoqué l'inflation à l'échelle mondiale et les tentatives de contenir les hausses des prix au sein de plusieurs autres pays. Il a expliqué que certains gouvernements avaient décidé d'octroyer des aides aux foyers. Il a considéré que le maintien des prix pourrait éviter à la Tunisie des augmentations salariales vertigineuses. Il a indiqué que les grandes surfaces avaient décidé de vendre certaines fournitures scolaires sans réaliser de bénéfice.

Hédi Baccour a expliqué que la réduction du nombre d'intermédiaires pouvait diminuer considérablement les prix. Il a, également, mentionné l'amélioration du rendement de plusieurs filières, chose qui permettrait une amélioration de la production.

S.G