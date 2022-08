Kaïs Saïed reçoit une délégation du Congrès américain

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, au palais présidentiel dimanche 21 août 2022, une délégation du congrès américain ainsi que la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Tunisie, Natasha Franceschi. Selon un communiqué publié à la même date, l'entretien a porté sur « des campagnes mensongères menées par certains individus dont l'appartenance et les orientations sont connues dans le but de dissimuler des pratiques ayant eu lieu durant la dernière décennie et ayant provoqué la dégradation de la situation sociale et économique ».

La même source a indiqué que le chef de l'Etat a rappelé à la délégation américaine les principes du droit international consacrés par la Charte des Nations Unis. Kaïs Saïed a cité le principe de souveraineté des Etats et de leur égalité. Il a, aussi, mentionné le principe de non-ingérence dans les affaires d'un pays. Il est revenu sur les récentes déclarations de certains responsables et a affirmé qu'elles n'étaient, en aucun cas, acceptables. Il a insisté sur l'indépendance de la Tunisie et a indiqué que la souveraineté était détenue par le peuple et que ce dernier avait exercé ce droit lors du référendum du 25 juillet 2022.

Le chef de l'Etat a, également, considéré que seulement ceux ayant profité de la dernière décennie regrettaient cette période-là. Il a, à ce sujet, rappelé la prolifération de certains phénomènes tels que le détournement de fonds et la défaillance des établissements publics. Le président de la République a affirmé que la démocratie était un esprit avant d'être des institutions. Il a assuré que celle-ci ne pouvait se réaliser que dans le cadre d'une justice sociale, d'un système judiciaire indépendant et d'une égalité devant la loi.

S.G