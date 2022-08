Sit-in de Khadmi : le pèlerinage de l'aéroport Tunis-Carthage !

Le dirigeant nahdhaoui et ancien ministre des Affaires religieuses, Noureddine Khadmi avait entamé depuis, jeudi 18 août 2022, un sit-in à l’aéroport Tunis-Carthage en raison de son interdiction de voyage. Depuis cette date-là, Khademi et sa famille se trouvent dans un café à l'intérieur du bâtiment. Ils attendent là-bas les visites et les rencontres avec des politiciens et des personnages publics.

En effet, la situation est devenue presque comique. Noureddine Khadmi semble avoir transformé un coin de l'aéroport en son propre bureau. Il y reçoit des délégations et se prend en photo avec eux. La quasi-totalité des islamistes et de leurs alliés s'est rendue à l'aéroport afin de prouver leur attachement aux droits et aux libertés.

Une véritable quête ! S'opposer au président de la République, c'est visiter l'aéroport Tunis-Carthage afin de prouver ses convictions et son engagement ! En à peine trois jours, Noureddine khadmi a reçu la visite de plus de vingtaines de personnes telles que Ahmed Néjib Chebbi, Samir Dilou, Jaouhar Ben M'barek, Oussama Sghaier, Ayachi Hammemi et Imed Khemiri.

A ce rythme-là, Noureddine Khadmi pourrait même organiser un dialogue national au café se trouvant à l'intérieur de l'aéroport. Il ne manque plus que le tapis rouge et les photographes.

S.G