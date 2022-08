Championnat mondial de plongée : Walid Boudhiaf décroche deux médailles

Le plongeur tunisien, Walid Boudhiaf s'est illustré lors du championnat mondial de plongée sous-marine organisé par l'Association internationale pour le développement de l'apnée (AIDA) au Honduras. Walid Boudhiaf a réussi l'incroyable exploit de battre le record national et continental en réalisant une plongée à 101 mètres le jeudi 18 août 2022. Il a, ainsi, décroché une première médaille.

Deux jours après et dans le cadre de la même compétition, le plongeur tunisien a réussi l'exploit de réaliser une plongée de 116 mètres. Ce chiffre le rapproche de plus en plus du record mondial de plongée de 119 mètres. Cet exploit lui a valu une médaille d'or. L'exploit a été salué par les organisateurs de la compétition et plusieurs médias internationaux.

« Le goût de la victoire. Ce n’est certainement pas le chiffre qui compte. Loin d’être un exploit en soi, ce chiffre représente en réalité une victoire contre l’amertume, la défaite et la fatalité. Des maux qui m’ont hanté pendant plusieurs semaines et qui ont freiné net ma volonté d’aller de l’avant, ainsi que ma rage de vaincre. Finalement, la volonté de me surpasser a été plus forte et surtout, le soutien et l’affection des personnes qui me sont chères et qui m’aident à croire en moi. N’est-ce pas cela en fin de compte, la raison qui nous pousse à plonger au plus profond de l’océan ? Un désir irrésistible de nous retrouver face à face avec nous-mêmes et de mesurer ce dont on est fait. Merci ! », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

S.G