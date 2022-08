A l’occasion de la fête de la Femme : QNB rend hommage à la Tunisienne Lamia Hakim

A l’occasion de la fête de la Femme, QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a organisé une cérémonie en l’honneur de la Tunisienne Lamia Hakim, « la première enfant de la lune au monde à obtenir un doctorat ».

L’enfant de la lune est une personne attribuée d'une maladie génétique rare de la peau, qui affecte environ une personne sur un million, cette maladie est répertoriée comme l'une des maladies rares qui font l’objet de campagnes de sensibilisation internationales lors de la Journée mondiale des maladies rares, qui a lieu en février de chaque année.

La banque a offert à Lamia Hakim un livret d’épargne en reconnaissance de son succès international : Succès à travers lequel elle a porté un message intitulé Défi, espoir et succès en toutes circonstances.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté de QNB à valoriser le rôle des femmes qui ont défié les circonstances et les handicaps afin de briller et de prouver l’importance de leur rôle dans la vie sociale et économique.

QNB est présente sur 13 gouvernorats et dispose d’un réseau de 34 agences dont deux agences QNB First et 3 centres d’affaires pour les entreprises, situés à Tunis et Sousse et 4 bureaux de change (Trois à l’aéroport Tunis-Carthage, et le quatrième à l’aéroport de Djerba).

Le Groupe QNB, est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 31 pays répartis sur trois continents, offrant à ses clients les services bancaires les plus développés à ses clients à travers 1000 implantations, plus de 4500 distributeurs automatiques de billets et employant plus de 27.000 collaborateurs dans le monde.