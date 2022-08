Un syndicaliste sécuritaire suspendu pour avoir critiqué l’appel du président dans une vidéo

Le secrétaire général du syndicat des forces de sécurité intérieure de Gabés, Kamel Nizar, a déclaré ce mardi 16 août 2022, sur IFM, qu’il a été suspendu à cause d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et dans laquelle il critique l’appel du président de la République à unifier les syndicats sécuritaires.

« Lors d’une réunion syndicale nous avons voulu souligner que le travail syndical est un droit codifié dans la constitution. Quelqu’un a diffusé une vidéo de la réunion. Je veux souligner que dans la vidéo il n’y a jamais eu de nuisance aux symboles de l’Etat… » a en effet déclaré le syndicaliste, avant d’ajouter : « Surprise…on m’appelle ce matin pour m’informer que je suis suspendu ! Et précédemment on m’a convoqué à comparaitre devant une commission ».

D’autre part, le sécuritaire isolé s’est adressé durant son intervention au président de la République et au ministre de l’Intérieur en déclarant : «En tant que secrétaire général des forces de sécurité intérieure de Gabés nous sommes confiants et j’espère que le ministre de l’Intérieur sera à la hauteur de nos aspirations et qu’il ne nous déçoit pas ! Et si je me trompe il peut me le dire ».

Concernant la vidéo, le policier a expliqué qu’elle ne touche aucunement à l’image de l’Etat. « J’ai effectivement prononcé le mot président mais je pouvais très bien parler du président Marzouki ! Et alors si j’ai prononcé le mot président, je n’ai pas porté atteinte à son image. Nous respectons tout le monde ! ».

S.A