Youssef Chahed, agrégé de recherches à Harvard

L'université d'Harvard a annoncé la nomination de l'ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed, comme senior fellow à l'Initiative Moyen-Orient qu'elle accueille.

L'université a annoncé que Youssef Chahed participera à un programme d'études sur le développement et les transformations démocratiques, et que ses travaux porteront sur les défis politiques, sécuritaires et économiques auxquels sont confrontés les pays en développement, en particulier les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il supervisera également des étudiants de l'Université de Harvard et donnera des conférences sur divers sujets au cours de l'année universitaire 2022/2023.

« Je suis honoré de rejoindre l'Initiative Moyen-Orient de la Harvard Kennedy School pour l'année universitaire 2022-23 », a déclaré Youssef Chahed.

« Depuis ma première visite en avril 2022, j'ai été impressionné par la qualité des étudiants et des professeurs de la Harvard Kennedy School et par la profondeur de leur intérêt pour la démocratie et le développement au Moyen-Orient. J'ai hâte de faire avancer mes recherches et ma réflexion sur ces questions et de profiter de toutes les opportunités intellectuelles offertes par cette institution extraordinaire », a-t-il ajouté.

S.H