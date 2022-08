Des organisations et activistes tunisiens signent une lettre de soutien à Salman Rushdie

Plus de 200 organisations, associations et personnalités indépendantes tunisiennes ont publié, hier, lundi 15 août 2022, une lettre de soutien à l’écrivain Salman Rushdie, poignardé le 12 août à New York, trente ans après sa mise à mort par ordre du guide l’ayatollah Khomeiny, au motif du blasphème et d’atteinte au sacré.

Les signataires « ayant en partage avec l’humanité toute entière les valeurs universelles de vie, d’égalité entre les êtres humains, de libertés fondamentales des peuples, des groupes et des individus sans discrimination ou exclusive », considèrent de leur devoir de dénoncer l’odieuse agression commise contre Salman Rushdie au nom « d’un islam défiguré, qui ne peut assouvir ses adeptes sanguinaires que par la haine, le sang, la mort et le chaos ».

« Nous refusons de garder le silence sur ces infamies commises au nom de l’Islam, patrimoine civilisationnel commun à l’humanité, qui n’admet pourtant ni médiateur, ni église. Nous refusons de mêler notre culture, nos valeurs humaines et nos noms à ces furieux qui sèment l’effroi et le déshonneur, en faisant taire par l’épée et le crime toute voix discordante, toute pensée libre, toute création culturelle, tout souffle novateur, toute différence et diversité. Nous avons mené ce même combat dans nos pays pour que les libertés de conscience, de pensée, de religion, de culte, d’expression, de création littéraire, culturelle et artistique soient reconnues et respectées. Nous continuerons de le mener partout et ne céderons pas à la régression qui guette et au discours de haine qui se répand » soulignent les signataires.

On retrouve parmi les signataires, des universitaires, médecins, journalistes ; avocats, défenseurs des droits de l’homme, l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles ( adli), l’Association tunisienne des femmes démocrates (atfd), Cérès éditions, Euro-mediterraan centrum migratie & ontwikkeling (emcemo tunisie pays-bas), Fédération des éditeurs tunisiens, Ligue tunisienne de défense dess droits de l’homme (LTDH), l’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’état et Shams.

Communiqué