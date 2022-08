Kaïs Saïed et Najla Bouden évoquent la charte signée avec l’UGTT et l’Utica

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce lundi 15 août 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden à Carthage indique la présidence de la République dans un communiqué.

Selon la même source, la rencontre a porté sur le fonctionnement d’un certain nombre de services publics ainsi que sur la charte signée entre le gouvernement, l’UGTT (Union générale tunisienne du travail) et l’Utica (Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat).

« Le chef de l’Etat a assuré lors de la rencontre que les solutions ne peuvent êtres sectorielles mais doivent êtres implémentées de manière générale et dans un cadre national qui prend en considération les revendications légitimes du peuple » peut-on lire dans le texte publié par la présidence, ce lundi.

S.A