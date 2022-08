Kaïs Saïed sera invité à l’Africa Leaders Summit qui se tiendra en décembre à Washington

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a reçu le 12 août dernier la chargée d'affaires auprès de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Tunisie, Natasha Franceschi.

Un communiqué du ministère, publié ce lundi 15 août 2022, indique que Othman Jerandi a salué, à cette occasion, la solidité de l'amitié tuniso-américaine et le partenariat stratégique entre les deux pays, soulignant la volonté de la Tunisie de renforcer et de développer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines. Dans ce contexte, les échéances bilatérales à venir ont été évoquées, notamment l'échange de visites entre les deux parties et la tenue de la réunion de la Commission militaire mixte tuniso-américaine, outre les différents aspects de la coopération bilatérale, notamment sur les aspects économiques, judiciaires et de lutte contre le terrorisme.

Natasha Franceschi a salué, pour sa part, les relations tuniso-américaines étroites et historiques, soulignant la volonté de son pays de continuer à progresser activement dans la préparation des échéances bilatérales et de développer davantage le partenariat tuniso-américain à différents niveaux. Elle a également présenté l'initiative de son pays d'organiser le "Africa Leaders Summit", qui se tiendra du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, sous la supervision du président américain Joe Biden.

« Les Etats-Unis adresseront une invitation officielle au président de la République pour participer à ce sommet qui vise à développer la coopération entre les États-Unis et l'Afrique dans les domaines du soutien à la démocratie, de la stimulation de la croissance économique pour la période de l'après-Covid-19 et le renforcement de la concertation et de la coordination américano-africaine face aux nouveaux défis posés par la situation régionale et internationale » précise le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères a enfin affirmé que la rencontre a aussi porté sur « les prochaines étapes de la voie rectificative vers la démocratie dans le pays et la volonté de renforcer la concertation et la coordination entre les deux parties sur diverses questions dans le cadre d'un dialogue positif et constructif, un dialogue conforme à la force des relations bilatérales ».

M.B.Z