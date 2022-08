A l'hôpital universitaire de Kairouan, les choses avancent "à grands pas"

Le désormais célèbre hôpital universitaire du Roi Salman à Kairouan continue à faire parler de lui. De nouvelles photos montrant l'avancement "à grands pas" des travaux ont été publiées le 15 juillet 2022 par les internautes. Ainsi, après la construction d'une muraille, d'un trottoir et d'un portail en plein milieu d'un terrain désertique, les autorités tunisiennes sont passées aux choses sérieuses : la peinture !

Une première photo montrant la moitié gauche de la muraille peinte en blanc. Plusieurs commentaires ont, d'un ton ironique, salué cet exploit. Par la suite, une deuxième photo montrant l'intégralité de cette muraille d'une dizaine de mètres peinte entièrement. Nouveau détail impressionnant : le portail a, lui aussi, reçu un petit coup de pinceau. Avec ses petits barreaux et sa nouvelle couleur bleue, l'œuvre se rapproche plus d'une porte de prison que d'un hôpital ! La photo ci-dessous, publiée le 17 juillet 2022 par le ministère de la Justice ne peut que confirmer ce constat.

La ressemblance est affreusement frappante. De plus, nous nous étions habitués à voir des prisons érigées en plein désert et au beau milieu de nulle part pour des raisons sécuritaires. Ce projet d'hôpital universitaire démontre malheureusement la marginalisation de plusieurs régions de la Tunisie et l'approche adoptée par les différents gouvernements vis-à-vis de ce genre de projet.

On notera que plusieurs personnes ont affirmé que l'apparition soudaine de cette muraille au beau milieu de ce désert serait liée à une visite prochaine de certains membres du gouvernement actuel au Kairouan. La chose devrait avoir lieu dans les prochains jours.

S.G