Contraction de la croissance entre le premier et deuxième trimestre 2022

L'Institut national de la statistique (INS) a publié les résultats des comptes nationaux trimestriels pour le deuxième quart de l’année en cours. Il ressort qu’en termes de variations trimestrielles, le produit intérieur brut (PIB) en volume du deuxième trimestre 2022 s’est contracté de -1% par rapport au trimestre précédent.

Cela dit, l’institut précise qu’en glissement annuel, la croissance économique s’est établie à 2,8%, après une progression annuelle de 2,4% enregistrée au premier trimestre 2022.

PIB trimestriel 2020-2022

Concrètement, l’évolution est tirée par la dynamique des branches de services (+5,2% en rythme annuel), notamment dans le secteur de l’hébergement et la restauration (+42,5%) et celui du transport (+19%). Dans les industries manufacturières, les industries textiles (+16,4%) et les industries mécaniques et électriques (+6,3%) enregistrent également une accélération de leur rythme de croissance.

En revanche, le régime de croissance s’est inscrit à la baisse dans l’extraction de pétrole et de gaz naturel (-15,7%), la construction (-11,6%), les industries des matériaux de construction (-6,9%) et les industries chimiques (-2%).

I.N (D’après communiqué)