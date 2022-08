Kaïs Saïed s’entretient avec Emmanuel Macron

Un entretien téléphonique a réuni le chef de l’Etat Kaïs Saïed au président français Emmanuel Macron, annonce la présidence tunisienne dans un communiqué publié ce matin mardi 9 août 2022.

L’entretien, note le communiqué, a porté sur « les relations tuniso-françaises et le partenariat – notamment économique - entre les deux pays à la lumière de la situation mondiale actuelle ».

On apprend également que les deux dirigeants ont abordé « plusieurs dossiers internationaux » et discuté « des difficultés et défis qui se présentent et face auxquels de nouvelles approches s’imposent afin de protéger l’Humanité des dangers qui la guettent ».

R.B.H