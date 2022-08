Lotfi Abdelli : je quitte définitivement le pays !

L’humoriste Lotfi Abdelli, a posté sur les réseaux sociaux, un message où il annonce qu’il quitte définitivement le pays. « Vous avez volé le peu d’espoir que j’avais » a ajouté le comique.

Les syndicats des forces de sécurité ont, en effet, appelé, dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 août 2022, à ne plus sécuriser les spectacles de Lotfi Abdelli en réaction à ce qu’ils ont qualifié d’humiliation et d’atteinte à leur image.

Dans la soirée de dimanche alors qu’il donnait un spectacle à Sfax, le comique a adressé plusieurs critiques aux politiciens et sécuritaires, ce qui a provoqué l’ire de ces derniers. Quelques agents présents sur place ont, d’ailleurs, tenté d’interrompre le spectacle à plusieurs reprises en s’attaquant à Lotfi Abdelli qui a refusé de quitter la scène.

Le ministère de l’Intérieur a démenti, pour sa part, tout refus des sécuritaires de sécuriser le spectacle de Lotfi Abdelli organisé dimanche à Sfax et a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les évènements survenus hier.

Le département réagissait à la polémique qui a secoué la toile après que quelques agents présents sur place ont essayé d’interrompre le spectacle de Lotfi Abdelli en réaction aux critiques de l’humoriste jugées offensantes.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué, dans son communiqué, que Lotfi Abdelli s’était attaqué à l’institution sécuritaire avec un geste obscène ce qui a suscité l’ire des unités déployées pour sécuriser le spectacle.

Il a ajouté que les agents de sécurité étaient restés sur place jusqu’à la fin du spectacle et qu’ils avaient, en plus, raccompagné l’humoriste jusqu’à son hôtel.

Le département a fait savoir que le Parquet, consulté, avait ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances dans lesquelles cet incident a eu lieu en plus d’une enquête administrative au sein du ministère de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur a, par ailleurs, souligné son attachement au respect des droits de l’Homme et de la liberté d’expression dans le cadre des lois en vigueur.

Lotfi Abdelli n’en est pas à sa première polémique. En août 2020, plusieurs de ses spectacles ont été annulés après la polémique qu’il a déclenché en se moquant ouvertement de la présidente du parti destourien libre (PDL) et députée, Abir Moussi dans l’une de ses représentations.

Il a affirmé alors qu’il avait été contacté par le président de la République, Kaïs Saïed et que le chef de l’Etat lui avait exprimé son soutien. Le comédien a aussi précisé que le président de la République lui avait parlé pendant trente minutes et qu’il lui avait affirmé qu’en Tunisie « nous sommes nés libres et nous mourrons libres ».

Lotfi Abdelli avait également confié le président de la République a exprimé son opposition à la censure rappelant que la Tunisie était un pays de droit. « Merci à tous les Tunisiens qui m’ont soutenu. Merci monsieur le Président. Nous comptons sur vous. Foncez ! », avait conclu l’humoriste dans un post nettement plus enthousiaste que ce dernier…

M.B.Z