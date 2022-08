Mongi Rahoui s’entretient avec l’ambassadeur chinois Zhang Jianguo

Le député de l’ARP dissoute et ancien dirigeant du Watad, Mongi Rahoui, s’est entretenu, lundi 8 août 2022, avec l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo.

Mongi Rahoui a précisé, dans un post partagé sur les réseaux sociaux, que la rencontre a permis d’aborder un certain nombre de sujets d'intérêt commun susceptibles de renforcer les relations de coopération entre les peuples tunisien et chinois dans les domaines économique, scientifique et culturel.

On rappellera que l’ambassadeur chinois a également rencontré, le 4 août dernier, le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui.

Le politicien et le diplomate ont alors discuté de la situation politique en Tunisie, des récents développements politico-économiques dans le monde ainsi que des moyens de consolider la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Chine.

M.B.Z