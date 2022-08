Les crimes douaniers objet d’une réunion entre Saïed, Charfeddine, Nemsia et la directrice de la Douane

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 8 août 2022, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, la ministre des Finances, Sihem Nemsia et la directrice générale de la Douane, Najet Jaouadi.

La rencontre, précise un communiqué de Carthage, a porté sur un certain nombre de sujets et particulièrement sur les moyens de lutter contre les crimes douaniers.

Le chef de l’Etat a souligné, dans ce sens, la nécessité de traiter tous les dossiers se rapportant à ce genre d’affaires, sans exception, évoquant « ce qui s’est passé et qui se passe encore dans nombre de ports du pays ». Il a également évoqué des dossiers de 700 conteneurs, appartenant à un réseau de contrebande, qui ont tardé à être traités et déférés devant la justice en plus des crimes liés aux devises.

M.B.Z