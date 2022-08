Jaguar Land Rover se prépare pour un futur électrique et connecté grâce à un nouveau centre d'essais

Jaguar Land Rover franchit une étape supplémentaire vers une nouvelle ère d'électrification et de connectivité en ouvrant un centre destiné à tester la prochaine génération de véhicules en matière d'interférences électriques et radio.

Le laboratoire de Compatibilité ElectroMagnétique (CEM) de Gaydon au Royaume-Uni veillera à la conformité des futurs véhicules au regard de la législation et des normes de qualité actuelles et futures relatives à la connectivité et à l'électronique. Le nouveau Range Rover Sport, lancé en mai dernier, est le premier véhicule à faire l'objet d'un programme d'essais sur mesure dans les locaux de l’entreprise.

Aspect essentiel de la performance des véhicules, la CEM est la capacité des équipements et systèmes électriques à fonctionner correctement dans leur environnement électromagnétique. Elle agit en limitant la génération, la propagation et la réception non intentionnelles d'énergie électromagnétique afin de réduire le risque d’effets indésirables, dont les interférences.

Le nouveau centre d’essais de Jaguar Land Rover comprend deux chambres anéchoïques : une route électriquement « silencieuse » permettant aux ingénieurs de tester les véhicules à grande vitesse, et des équipements d’évaluation des performances individuelles de composants, tels que des batteries ou des moteurs électriques. À titre d’exemple, des services et des fonctionnalités tels que le Bluetooth, le GPS, la Wi-Fi, la 4 et la 5G, le régulateur de vitesse adaptatif, la recharge sans fil et la surveillance des angles morts seront tous testés pour la CEM par le centre.

« L'importance des tests pour la compatibilité électromagnétique de nos véhicules ne doit pas être sous-estimée. L'ouverture de ce nouveau centre d'essais est une étape importante pour l'entreprise car il jouera un rôle crucial en nous aidant à garantir la qualité, la conformité légale et la satisfaction client », a indiqué senior manager, electromagnetics and compliance chez Jaguar Land Rover, Peter Phillips.

Comme les progrès de l'industrie entraîneront l’accroissement du nombre de groupes motopropulseurs électriques ainsi que le développement de la gamme de services digitaux et basés sur le cloud installés à bord des véhicules, depuis les mises à jour par SOTA jusqu’à la technologie autonome, il est plus qu’essentiel de mettre en place des tests pour la CEM afin de garantir la qualité, la conformité légale et la satisfaction client. Ce nouveau centre témoigne de l'engagement de Jaguar Land Rover à offrir à ses clients la connectivité embarquée la plus avancée tandis que l'entreprise renforce l'électrification grâce à sa stratégie Reimagine.

D’après communiqué